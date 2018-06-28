Семья убитой на лыжне жительницы Нижнекамска предъявила иск на 3 млн рублей

Фото: скриншот видео следственных действий

3 млн рублей в счет компенсации требует семья 28-летней жительницы Нижнекамска, убитой в январе этого года на лыжной прогулке. Такой иск заявлен в рамках уголовного дела Даниила Котенева, которое направлено в Верховный суд Татарстана.

Нюанс в том, что Котенев еще в марте покончил с собой. А его мать, веря в невиновность сына, не согласилась на прекращение уголовного дела за смертью обвиняемого.

Если женщина не передумает, процесс в Верховном суде РТ пройдет без подсудимого, чтобы установить посмертно его вину либо невиновность по 8 эпизодам преступлений. Кроме родственников погибшей потерпевшими признаны 15-летняя и 22-летняя девушки.

Подробности — в материале «Реального времени».