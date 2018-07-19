Суд продлил арест экс-главы ГУ МЧС Кузбасса по делу «Зимней вишни»

Центральный районный суд Кемерово продлил на два месяца арест бывшего начальника Главного управления МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова в рамках дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

«Центральный райсуд сегодня удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания Мамонтова под стражей на два месяца, то есть до 25 сентября», — цитирует «РИА Новости» представителя суда.

Ранее следствие уличило экс-главу МЧС Кузбасса в попытках уничтожить улики по делу «Зимней вишни».