Следствие уличило экс-главу МЧС Кузбасса в попытках уничтожить улики по делу «Зимней вишни»

Бывший руководитель главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый в халатности и растрате по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», пытался помешать следствию.



«Установлены попытки скрыть и уничтожить информацию. В частности, обвиняемый давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы. Кроме того, выявлены несоответствия действительности сведений об описании пожара»,— цитирует «Интерфакс» представителя следствия.

Ранее следствие просило суд продлить арест Мамонтову до 25 сентября.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» унес жизни 60 человек. У здания полностью выгорели два верхних этажа и обрушилась крыша.