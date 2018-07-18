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Экс-чиновникам МЧС по делу «Зимней вишни» могут продлить арест

07:27, 18.07.2018
Экс-чиновникам МЧС по делу «Зимней вишни» могут продлить арест
Фото: 42.mchs.gov.ru

В Центральный районный суд Кемерово поступили ходатайства следствия о продлении ареста сотрудников МЧС Александра Мамонтова и Григория Терентьева, обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Рассмотрение обоих ходатайств назначено на 19 июля, передает «РИА Новости». Экс- начальник ГУ МЧС по Кузбассу Мамонтов и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Терентьев подозреваются в халатности, а Мамонтов еще и в растрате.

По версии следствия, чиновники не запланировали и не провели в 2017–2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» ТРЦ «Зимняя вишня».

Напомним, пожар в «Зимней вишне» унес жизни 60 человек. У здания полностью выгорели два верхних этажа и обрушилась крыша.

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