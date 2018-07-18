Чиновника уфимской мэрии отправили под домашний арест по делу о незаконном выделении земли

Октябрьский райсуд Уфы отправил под домашний арест замначальника управления земельных и имущественных отношений администрации города Эдуарда Сардарова.

Чиновник является первым подозреваемым по делу о выделении земельного участка возле гостиницы «Тан» структурам предпринимателя Дамира Мугинова, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По информации газеты, в 2013—2014 годах мэрия Уфы продала структурам Мугинова участок площадью 9 тысяч кв. м всего за 15 млн рублей. Позже земля была перепродана компании «Город» (входит в группу «Жилстройинвест») уже за 140 млн рублей.

Чиновник как раз утверждал документы по этим сделкам.

Разницу в сумме покупки и продажи участков следствие считает потенциальным ущербом, нанесенным городскому бюджету.