В Кирове обновленный магазин «Детский мир» откроется в июле

Праздничное открытие обновленного магазина «Детский мир» состоится в Кирове 14 июля.

Стоит отметить, что он появился в 1975 году и является первым специализированным магазином детских товаров в городе. За последний год в здании был проведен ремонт, оборудован зал самообслуживания, а также обновлена электропроводка и система пожарной сигнализации.

Сити-менеджер Кирова Илья Шульгин поставил задачу повысить эффективность работы предприятия, оставив возможность приобретать товары по социальным ценам. Добавим, что 100% уставного капитала предприятия принадлежит МО «Город Киров», сообщили в пресс-службе администрации города.

На данный момент «Детский мир» активно проводит ребрендинг. В ассортименте магазина представлены детская одежда и обувь, игрушки, спортивные товары, товары для школы российских и зарубежных брендов.

Напомним, ранее стало известно, что сеть бургерных Тимати Black Star Burger зайдет в Пермь этим летом.