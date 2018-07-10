Госдума приняла закон о целях и задачах РАН

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, который уточняет цели деятельности, задачи, функции и полномочия Российской академии наук (РАН). Об этом пишет «РИА Новости».

Так, к целям деятельности РАН предлагается отнести «прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития РФ», а также научно-методическое руководство деятельностью научных и образовательных организаций. К задачам академии предлагается отнести проведение финансируемых за счет бюджетных ассигнований фундаментальных научных исследований, реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса и т. д.

Напомним, что законопроект о целях и задачах РАН в Госдуму внес президент России Владимир Путин.