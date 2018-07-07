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Мужская сборная России по волейболу разгромила Бразилию и вышла в финал Лиги наций

21:32, 07.07.2018
Мужская сборная России по волейболу разгромила Бразилию и вышла в финал Лиги наций
Фото: pixabay.com

Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Бразилии в полуфинале «Финала шести» Лиги наций, который проходит во Франции.

Встреча завершилась победой россиян со счетом 3-0 (25:17, 25:18, 25:14). Самым результативным игроком матча стал Максим Михайлов, набравший 12 очков, передает "Р-Спорт".

Таким образом, в решающем матче турнира россияне сыграют с командой Франции, которая ранее оказалась сильнее американцев (3-2).

Ранее мужская сборная России по волейболу одержала победы над национальной командой США и сборной Польши.

СпортВолейбол
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