Мужская сборная России по волейболу разгромила Бразилию и вышла в финал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Бразилии в полуфинале «Финала шести» Лиги наций, который проходит во Франции.
Встреча завершилась победой россиян со счетом 3-0 (25:17, 25:18, 25:14). Самым результативным игроком матча стал Максим Михайлов, набравший 12 очков, передает "Р-Спорт".
Таким образом, в решающем матче турнира россияне сыграют с командой Франции, которая ранее оказалась сильнее американцев (3-2).
Ранее мужская сборная России по волейболу одержала победы над национальной командой США и сборной Польши.
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