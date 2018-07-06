Бывший главред Forbes оспорил увольнение в суде

Бывший главный редактор Forbes Николай Усков подал иск в Пресненский районный суд Москвы против издателя журнала с требованием восстановления в должности.

«Я подал иск в Пресненский районный суд Москвы против «АС Рус Медиа», издателя Forbes. Исковые требования — восстановить меня в должности, выплатить зарплату за время вынужденного прогула. Также в иске есть требование о моральной компенсации, но она минимальна, около 50 тысяч рублей», — цитирует самого Ускова RNS.

Он подчеркнул, что хочет «добиться гарантий редакционной независимости Forbes, выплаты зарплат сотрудникам и фрилансерам, контрагентам» и ему важно не взыскать компенсацию с владельца медиагруппы ACMG Александра Федотова, который его и уволил.

Напомним, что Усков был уволен в начале июня этого года из-за участия в передаче «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы».