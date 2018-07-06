«Крылья Советов» отправились на заключительный сбор в Австрию

Команда «Крылья Советов» отправилась на второй летний учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Австрии, сообщает официальный сайт клуба. Самарские футболисты остановятся в местечке Гайнберг. В рамках подготовки запланировано проведение 4 контрольных матчей.

Готовиться к сезону в Австрии «Крылья Советов» будут до 20 июля. Затем команда вернется в Самару. Первый матч в сезоне РПЛ 2018/19 «Крылья Советов» проведут на «Самара Арене» против московского ЦСКА 31 июля.

В расположении «Крыльев» в данный момент находится 20 игроков:

Вратари: Евгений Конюхов, Гиорги Лория и Михаил Опарин.

Защитники: Али Гаджибеков, Георгий Зотов, Тарас Бурлак, Жозе Надсон, Михаил Тихонов, Никита Чичерин и Владимир Полуяхтов, Игорь Калинин.

Полузащитники: Олег Ланин, Евгений Башкиров, Алан Чочиев, Данил Кленкин, Азер Алиев, Денис Ткачук и Срджан Мияйлович.

Нападающие: Сергей Корниленко и Александр Соболев.



