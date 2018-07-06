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«Крылья Советов» отправились на заключительный сбор в Австрию

11:55, 06.07.2018

Команда «Крылья Советов» отправилась на второй летний учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Австрии, сообщает официальный сайт клуба. Самарские футболисты остановятся в местечке Гайнберг. В рамках подготовки запланировано проведение 4 контрольных матчей.

Готовиться к сезону в Австрии «Крылья Советов» будут до 20 июля. Затем команда вернется в Самару. Первый матч в сезоне РПЛ 2018/19 «Крылья Советов» проведут на «Самара Арене» против московского ЦСКА 31 июля.

В расположении «Крыльев» в данный момент находится 20 игроков:

  • Вратари: Евгений Конюхов, Гиорги Лория и Михаил Опарин.
  • Защитники: Али Гаджибеков, Георгий Зотов, Тарас Бурлак, Жозе Надсон, Михаил Тихонов, Никита Чичерин и Владимир Полуяхтов, Игорь Калинин.
  • Полузащитники: Олег Ланин, Евгений Башкиров, Алан Чочиев, Данил Кленкин, Азер Алиев, Денис Ткачук и Срджан Мияйлович.
  • Нападающие: Сергей Корниленко и Александр Соболев.


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