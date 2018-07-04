«Нефтехимик» начнет сезон в домашнем матче с «Витязем»

Нижнекамский «Нефтехимик» начнет новый сезон КХЛ домашним матчем с подольским «Витязем». Официальное открытие сезона состоится 3 сентября — сообщает официальный сайт нижнекамского клуба.



Далее татарстанцы отправятся в Омск на встречу с «Авангардом». Об этом омский клуб сообщил в своём официальном Twitter.

«Нефтехимик» в прошлом сезоне закончил регулярный чемпионат на пятой строчке Восточной конференции.

Татарстанская и сибирская команды в сезоне 2017/2018 вылетели в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Омичи в единственной семиматчевой серии четвертьфинала конференции уступили «Салавату Юлаеву» (3-4), а нижнекамцы в пяти матчах уступили челябинскому «Трактору» (1-4).

Напомним, что завтра, 5 июля, Континентальная хоккейная лига представит календарь сезона 2018/19. Сегодня же будут объявлены даты первых матчей клубов на домашних аренах.



Казанский «Ак Барс» откроет новый сезон с домашнего матча против петербургского СКА 1 сентября.