Самолет Сочи — Москва задержали из-за серии пенальти на ЧМ-2018

Вылет самолета Сочи — Москва был задержан на некоторое время из-за серии пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2018 Испания — Россия.

Самолет не мог вылететь по расписанию, так как стюардессы не справлялись с пассажирами, которые смотрели игру и болели за российскую сборную, объясняет причину задержки Sport24.ru.



Напомним, россияне впервые в истории попали в четвертьфинал ЧМ-2018, обыграв в 1/8 финала фаворитов — сборную Испании. В основное время автогол Сергея Игнашевича и пенальти Артема Дзюбы установили ничью — 1:1, а в серии послематчевых пенальти точные удары того же Игнашевича, Смолова, Черышева и Головина двумя сейвами подкрепил вратарь Игорь Акинфеев.