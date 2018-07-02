В России предложили создать национальную базу мутаций

В России предложили создать национальную базу генетических мутаций.

Автором инициативы стал член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. Свое предложение депутат представит в понедельник, 2 июля, министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой в ходе заседания комитета.

«В Российской Федерации существует ряд вопросов, связанных с генетическими исследованиями и использованием данных их результатов для лечения многих сложных заболеваний. Прежде всего, необходимо создавать национальную базу мутаций, базу генетических данных. Она позволит наработать клиническую практику и в результате выдать по каждой мутации стандартизированные виды лечения. Сегодня это у нас отсутствует: каждый врач по-своему смотрит на ситуацию, нет единых подходов к лечению мутаций. Вопросы профилактики заболеваний, связанных с мутацией, очень серьезные. Поэтому такие базы, безусловно, необходимо иметь», — цитирует его RT.

Ранее ученые обнаружили в организме человека «встроенный таймер» мутаций.