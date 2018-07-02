Чиновники Татарстана захотели узнать реакцию на обязательное изучение родных языков

Президиум президентского совета Татарстана по межнациональным отношениям 13 июля обсудит законопроект о добровольном изучении родных языков.



Чиновники хотят узнать реакцию на обещание Госдумы ко второму чтению проекта вернуть изучение родных языков в обязательную часть образовательной программы, но на добровольной основе, передает «Коммерсант» со ссылкой на источник в администрации президента (АП).

Отмечается, что совет планирует поставить точку в споре республик с федеральным центром об изучении языков и доложить об этом президенту на заседании в августе.

Напомним, 19 июня Госдума в первом чтении одобрила законопроект об изучении родных языков. Текст обещали кардинально переработать ко второму чтению.