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Чиновники Татарстана захотели узнать реакцию на обязательное изучение родных языков

08:51, 02.07.2018 3

Президиум президентского совета Татарстана по межнациональным отношениям 13 июля обсудит законопроект о добровольном изучении родных языков.

Чиновники хотят узнать реакцию на обещание Госдумы ко второму чтению проекта вернуть изучение родных языков в обязательную часть образовательной программы, но на добровольной основе, передает «Коммерсант» со ссылкой на источник в администрации президента (АП).

Отмечается, что совет планирует поставить точку в споре республик с федеральным центром об изучении языков и доложить об этом президенту на заседании в августе.

Напомним, 19 июня Госдума в первом чтении одобрила законопроект об изучении родных языков. Текст обещали кардинально переработать ко второму чтению.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 02 июля
    "Чиновники Татарстана захотели узнать реакцию на обязательное изучение родных языков"
    "Президиум президентского совета Татарстана"
    Вы статью Коммерсанта читали?
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    Анонимно 02 июля
    Слышали звон, да не знают, где он))))
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  • Анонимно 02 июля
    Сделать добровольным изучение всех школьных предметов.
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