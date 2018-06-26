Программа лояльности «Ростелекома» получила награды в двух номинациях премии Loyalty Awards Russia 2018

В Москве состоялась церемония награждения лучших проектов ежегодной премии Loyalty Awards Russia 2018. Наград в двух номинациях удостоена компания «Ростелеком». Организаторами премии являются Международная ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом (ICXC) и отраслевой портал «Библиотека лояльности», стратегический партнер — ForresterResearch.

В течение года экспертный совет конкурса оценивал проекты, заявленные компаниями из России, а также стран ближайшего и дальнего зарубежья, в итоге в шорт-лист были включены 42 лучших проекта. После чего по результатам закрытого голосования международного жюри были определены 28 проектов-победителей, набравших максимальное количество голосов.

В номинации «Лучшая программа лояльности в телекоме» победила программа «Бонус» компании «Ростелеком».

При выборе победителя номинации жюри оценило уникальные возможности, которые дает программа «Бонус» своим участникам: голосование бонусами за понравившегося участника телевизионного проекта «Дети на льду. Звезды», возможность увидеть в своем городе легендарный трофей чемпионата Континентальной хоккейной Лиги — Кубок Гагарина, встретиться со звездами КХЛ или футбольного клуба «Зенит», участвовать в онлайн-играх с розыгрышем ценных призов.

Федеральная программа лояльности «Бонус» предлагает начисление участникам бонусов за пользование услугами «Ростелекома». Бонусы можно обменивать на специальные предложения из каталога подарков, в котором широко представлены дополнительные сервисы, опции и скидки на услуги компании, а также подарки и услуги партнеров программы лояльности.

Чтобы стать участником программы, необходимо пройти регистрацию в разделе «Программа «Бонус» Единого личного кабинета абонента «Ростелекома». С полными правилами программы лояльности можно ознакомиться на сайте bonus.rt.ru.

В номинации «Геймификация года — лучшая программа лояльности с использованием игровых техник» победил проект «Онлайн-игра «Тайна заколдованной башни», организованный компаниями «Ростелеком» и Alamics.

Участники игры отправлялись на поиски сокровищ, которые скрыты за дверями подземелья заколдованной башни. Чтобы открыть дверь, нужен ключ-амулет. Силы природы (вода, огонь, грозовые молнии, воздух и земля) помогают оберегать сокровища башни, и только самые отважные игроки смогли их преодолеть. Главные призы за победу в онлайн-игре «Тайна заколдованной башни» — три поездки на двоих по старинным замкам Чехии.

Открывая двери подземелья, абонент мог обнаружить различные призы — скидки в размере 50% или 100% на услуги «Ростелекома». А тех участников игры, кто укротил стихии и открыл заветный сундук, ждали электронный денежный сертификат или главный приз — поездка в сказочную Чехию с экскурсионным туром по средневековым замкам.

Партнерский материал