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«Крылья Советов» обыграли сербский «Земун» на учебно-тренировочных сборах

09:27, 25.06.2018

«Крылья Советов» провели первый контрольный матч на предсезонном сборе в Сербии, сообщает пресс-служба самарской команды. Соперником стал «Земун», выступающий в сербской Суперлиге.

Тренерский штаб «Крыльев» во главе с Андреем Тихоновым выставил на эту встречу два состава, каждый из которых провел на поле по половине первого и второго таймов.

Поединок прошел с преимуществом самарцев. В итоге исход матча решил один мяч. На 80-й минуте ворота сербской команды поразил Александр Соболев — 1:0.

Следующий матч на сборе в Сербии «Крылья» проведут 27 июня против китайского клуба «Яньбань Фудэ», представляющего китайскую Суперлигу.

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