Еврогруппа согласовала выход Греции из долгового кризиса

Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовали условия выхода Греции из запущенной в 2010 году программы финансовой помощи.



В Брюсселе заявили об успешном завершении 8-летней эпопеи вокруг греческого долгового кризиса, некогда ставившего под вопрос само существование еврозоны.

Внешняя финансовая поддержка Греции стала самой длительной помощью, оказываемой странам еврозоны после недавнего международного финансового кризиса, передает «РИА Новости».

Отмечается, что за 8 лет Афины в рамках трех программ помощи получили более 240 млрд евро по низким ставкам.

«Сегодня институты подтвердили выполнение Грецией всех 88 (условий) в рамках четвертой и последней оценки (исполнения условий кредиторов для одобрения очередного транша). Это показывает, что Греция успешно завершила программу Европейского механизма стабильности (ESM)», — сказал он.

При этом председатель Еврогруппы уточнил, что новой программы финансовой помощи для Греции после ее выхода из нынешней не будет.

Ранее Греция и Македония подписали соглашение о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония.