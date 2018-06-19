51% россиян хотят видеть Путина президентом РФ после 2024 года — «Левада-центр»

51% россиян хотят видеть Владимира Путина на посту президента России после 2024 года. Об этом рассказал директор «Левада-центра» Лев Гудков.

«Кто его поддерживает? Кто хочет, чтобы его переизбрали уже после 2024 года? Это, прежде всего, малообразованные пожилые люди. Скорее население, живущее в малых городах или в селе», — сказал он.



Еще 27% опрошенных не хотят видеть Путина в кресле президента на пятый срок. Число тех, кто хочет масштабных перемен в стране, с 2017 года увеличилось с 42 до 57%.

В опросе участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет, пишет «Новая газета».



Ранее Путин подтвердил, что не собирается занимать президентский пост более двух сроков подряд.