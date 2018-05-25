Путин подтвердил, что не собирается занимать президентский пост более двух сроков подряд

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен и в будущем придерживаться нормы Конституции России, запрещающей одному лицу занимать должность главы государства более двух сроков подряд.

«Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции РФ», — цитирует ТАСС Путина.

Он заявил, что в основном законе ясно прописано, что президент может занимать пост не более двух сроков подряд, а также напомнил, что уже покидал свой пост после второго подряд президентского срока (в 2008 году).

«Я намерен придерживаться этого правила и в будущем», — добавил российский лидер.



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