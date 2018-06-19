Экс-уфимец Андрей Лунев: «Надеюсь, в Санкт-Петербурге будет отличная атмосфера»

Вратарь сборной России, экс-голкипер «Уфы» Андрей Лунев поделился ожиданиями накануне матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 с Египтом (19 июня, 21.00 мск).

«Атмосфера в коллективе после победы спокойная. К следующей игре готовимся так же, как и к предыдущей. Надеюсь, с каждым матчем будем еще больше прибавлять, появится уверенность. Все-таки на первых минутах игры с Саудовской Аравией, как многие заметили, у нас была определенная нервозность. Думаю, дальше будет лучше.

Надеюсь, в Санкт-Петербурге будет отличная атмосфера, которая добавит нам сил. В «Лужниках» на матче с Саудовской Аравией она тоже была хорошей, но хотелось бы большего. Моментами можно было и вовсе уловить тишину, что удивительно для такого турнира, как чемпионат мира. Возможно, если бы зрители вели себя немного громче, мы сыграли бы еще лучше», — цитируют Лунева «Известия».