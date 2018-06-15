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Минниханов принял участие в праздничном намазе в честь Ураза-байрама

08:58, 15.06.2018
Минниханов принял участие в праздничном намазе в честь Ураза-байрама
Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в праздничном богослужении, посвященном Ураза-байраму.

Торжественную проповедь и намаз в Галеевской мечети Казани провел председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль хазрат Самигуллин, сообщает пресс-служба президента РТ.

Перед проповедью муфтий зачитал поздравления по случаю праздника Ураза-байрам от президента России Владимира Путина и президента Татарстана Рустама Минниханова.

Камиль хазрат Самигуллин также процитировал аяты и изречения пророка Мохаммеда.

Ранее Минниханнов поздравил татарстанцев с праздником Ураза-байрам.

ОбществоВласть Татарстан
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