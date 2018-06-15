Минниханов принял участие в праздничном намазе в честь Ураза-байрама
Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в праздничном богослужении, посвященном Ураза-байраму.
Торжественную проповедь и намаз в Галеевской мечети Казани провел председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль хазрат Самигуллин, сообщает пресс-служба президента РТ.
Перед проповедью муфтий зачитал поздравления по случаю праздника Ураза-байрам от президента России Владимира Путина и президента Татарстана Рустама Минниханова.
Камиль хазрат Самигуллин также процитировал аяты и изречения пророка Мохаммеда.
Ранее Минниханнов поздравил татарстанцев с праздником Ураза-байрам.ОбществоВласть Татарстан
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