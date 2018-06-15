Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Ураза-байрам
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Ураза-байрам.
«Уважаемые татарстанцы! Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с окончанием поста и благословенным праздником Ураза-байрам – Ид аль-Фитр! Этот великий день неизменно наполняет сердца миллионов мусульман чувствами светлой радости, благочестивой умиротворённости и искренней благодарности Всевышнему Аллаху за его безграничные милости", — цитирует Минниханова пресс-служба.
Президент Татарстана отметил, что празднование Ураза-байрама в республике вобрало в себя многовековые духовно-религиозные традиции предков.
«В Татарстане, где в мире и согласии проживают представители многих национальностей и вероисповеданий, Ураза-байрам является одним из наиболее почитаемых и повсеместно отмечаемых праздников», — добавил он.
ОбществоКультура ТатарстанУраза бэйрэме белэн! Аллахы ярдэме барыбызга да!
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 14 Июн 2018 в 8:18 PDT
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