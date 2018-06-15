Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Ураза-байрам

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Ураза-байрам.



«Уважаемые татарстанцы! Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с окончанием поста и благословенным праздником Ураза-байрам – Ид аль-Фитр! Этот великий день неизменно наполняет сердца миллионов мусульман чувствами светлой радости, благочестивой умиротворённости и искренней благодарности Всевышнему Аллаху за его безграничные милости", — цитирует Минниханова пресс-служба.

Президент Татарстана отметил, что празднование Ураза-байрама в республике вобрало в себя многовековые духовно-религиозные традиции предков.

«В Татарстане, где в мире и согласии проживают представители многих национальностей и вероисповеданий, Ураза-байрам является одним из наиболее почитаемых и повсеместно отмечаемых праздников», — добавил он.