Алан Дзагоев получил травму в стартовом матче россиян на ЧМ-2018 и покинул поле

В Москве на стадионе «Лужники» стартовал ЧМ-2018 по футболу. Встречаются сборные России и Саудовской Аравии. На 23-й минуте травму задней поверхности бедра получил Алан Дзагоев.

В атаке россиян полузащитник неудачно оступился в центре поля. Чемпионат, скорее всего, досрочно закончился для Дзагоева, потому что такая травма лечится долго.

На замену Алану Дзагоеву вышел Денис Черышев, который блестяще обыграл в конце первого тайма защитников Саудовской Аравии и забил второй мяч в поединке.

Автором же первого гола ЧМ-2018 на 12-й минуте стал Юрий Газинский, замкнувший навес Александра Головина. После первого тайма — 2:0 в пользу россиян.

