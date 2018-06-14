Компания из Иннополиса получила декларацию соответствия на планшет с отечественной ОС

Россвязью зарегистрирована первая декларация соответствия на планшетный компьютер торговой марки INOI с отечественной операционной системой Sailfish Mobile OS RUS. Об этом говорится на сайте федерального агентства.

«Планшетный компьютер INOI T8 успешно прошел тестирование в аккредитованной испытательной лаборатории, по результатам которого данная модель полностью соответствует требованиям российских нормативно-правовых актов и может использоваться на российских сетях связи», — сказано в сообщении.



Планшет оснащен всеми современными технологиями мобильной связи, включая работу в сетях 4G.

Отмечается, что разработкой ПО Sailfish Mobile OS RUS занимается созданная в апреле 2016 года компания «Открытая мобильная платформа», зарегистрированная в Иннополисе.

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