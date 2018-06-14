Вильмар Барриос и Хамес Родригес пропускают тренировку сборной Колумбии
Игроки сборной Колумбии Вильмар Барриос и Хамес Родригес пропустили тренировку, сообщает корреспондент «Реального времени».
Сегодня на стадионе «Свияга» проходит открытая тренировка сборной Колумбии. Позже сборная Японии проведет открытую тренировку на базе ФК «Рубин»
Напомним, что сегодня стартует ЧМ-2018. В матче открытия сборная России сыграет с национальной командой Саудовской Аравии. Игра начнется в 18.00 по московскому времени.СпортФутбол Татарстан
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