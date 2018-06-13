Выработка электроэнергии в Удмуртии в январе — мае снизилась на 0,3%, потребление — на 0,9%

За пять месяцев 2018 года электростанции энергосистемы Удмуртии выработали 1,67 млрд кВт⋅ч электроэнергии. Это на 0,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.

При этом потребление энергии снизилось на 0,9%, до 4,23 млрд рублей, передает «Интерфакс».

В мае выработка электроэнергии снизилась на 45,1% и составила 157,8 млн кВт⋅ч.

«Снижение выработки по энергосистеме связано со снижением выработки Ижевской ТЭЦ-2 на 16,8%, а также Ижевской ТЭЦ-1 на 74,3% из-за проведения капитального ремонта Блока 1», — поясняется в сообщении.