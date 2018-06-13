«Роснефть» не лишится контрактов из-за банкротства китайской CEFC — СМИ

«Роснефть» не лишится контрактов с компанией CEFC (проходит процедуру банкротства) на поставку нефти в Китай.

Предполагается, что CEFC разделится на три дочерних компании и одна из них, трейдинговая «дочка», будет продолжать выполнять обязательства по договору с «Роснефтью», передают «Ведомости» со ссылкой на близкие к сделке источники.

Напомним, CEFC планировала купить крупный пакет акций «Роснефти». Однако ранее консорциум швейцарского сырьевого трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA (QHG Oil) расторг с компанией соглашение о продаже доли «Роснефти» в 14,16%.