Совет FIFA утвердил две заявки на проведение чемпионата мира 2026 года

Совет FIFA одобрил заявки Марокко и совместную заявку США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году. Окончательно о месте проведения ЧМ станет известно 13 июня на конгрессе организации в Москве.

В играх в 2026 году будут участвовать 48 команд. Они будут разделены на 16 групп, в каждой из которых три команды будут сражаться за две путёвки в плей-офф турнира, отметил «Чемпионат».

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Казани. Подробнее о подготовке к мундиалю — в материалах «Реального времени».