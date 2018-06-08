Тренер по физподготовке Хосе Пастор Верчили покинул «Рубин»

Испанский тренер «Рубина» по физической подготовке Хосе Пастор Верчили решил покинуть казанский клуб и продолжить работу на родине.

«Футбольный клуб «Рубин» высоко ценит вклад Хосе Пастора Верчили в развитие клуба, благодарит за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере. Спасибо за все! Muchas gracias, Pepe!» — говорится в заявлении «Рубина» на его официальном сайте.

Хосе Пастор Верчили пришел в «Рубин» в 2013 году. С февраля по октябрь проработал тренером по физической подготовке молодежной команды. Позже перебрался в краснодарскую «Кубань», а с 2015 по 2017 год работал под началом Курбана Бердыева в «Ростове». В сентябре прошлого года Хосе Пастор Верчили перешел в «Рубин», в тренерский штаб Курбана Бердыева.