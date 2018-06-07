Юрий Дудь похвалил самарские граффити на многоэтажках к ЧМ-2018
Известный видеоблогер и журналист Юрий Дудь оценил граффити на самарских многоэтажках, приуроченные к предстоящему ЧМ-2018.
Впечатлениями от стрит-артов он поделился в своем Instagram. По его словам, многие города в преддверии мундиаля рисуют футбольные граффити, однако не все из них получаются хорошо. Самарские же рисунки он похвалил.
«Из всего, что попадалось на глаза, мне больше всего понравилась вот эта серия из Самары. Во-первых, гол Марадоны рукой в 1986-м, во-вторых, «супербанка» мексиканца Негрете тоже в 1986-м, в-третьих, простой русский парень в кедах и в футболке Пеле», — подытожил Дудь.
Как будто все города сейчас рисуют футбольные граффити (что #заебись, хоть и не везде получается классно). Из всего, что попадалось на глаза, мне больше всего понравилась вот эта серия из #Самара. 1 — гол Марадоны рукой в 1986-м, 2 — супербанка мексиканца Негрете тоже в 1986-м, 3 — простой русский парень в кедах и в футболке Пеле
Публикация от Юрий Дудь (@yurydud) 6 Июн 2018 в 5:32 PDT
Напомним, к ЧМ-2018 на самарских многоэтажках появились граффити с Марадоной и Львом Яшиным. Стрит-арты нарисовали в рамках проекта «#ИсторииЧемпионов», посвященного самым ярким моментам чемпионата мира по футболу.
Всего в городе планируется нарисовать 9 граффити на футбольную тему. В проекте принимают участие известные уличные художники из России, в том числе и Миша Most, обладатель рекорда Гиннесса за самое большое граффити мира.СпортФутболОбществоИнфраструктураКультура
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