Юрий Дудь похвалил самарские граффити на многоэтажках к ЧМ-2018

Известный видеоблогер и журналист Юрий Дудь оценил граффити на самарских многоэтажках, приуроченные к предстоящему ЧМ-2018.

Впечатлениями от стрит-артов он поделился в своем Instagram. По его словам, многие города в преддверии мундиаля рисуют футбольные граффити, однако не все из них получаются хорошо. Самарские же рисунки он похвалил.

«Из всего, что попадалось на глаза, мне больше всего понравилась вот эта серия из Самары. Во-первых, гол Марадоны рукой в 1986-м, во-вторых, «супербанка» мексиканца Негрете тоже в 1986-м, в-третьих, простой русский парень в кедах и в футболке Пеле», — подытожил Дудь.

Напомним, к ЧМ-2018 на самарских многоэтажках появились граффити с Марадоной и Львом Яшиным. Стрит-арты нарисовали в рамках проекта «#ИсторииЧемпионов», посвященного самым ярким моментам чемпионата мира по футболу.

Всего в городе планируется нарисовать 9 граффити на футбольную тему. В проекте принимают участие известные уличные художники из России, в том числе и Миша Most, обладатель рекорда Гиннесса за самое большое граффити мира.