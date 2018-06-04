Счетная палата сможет беспрепятственно проверять регионы
Правительство утвердило 30 мая поправки в Бюджетный кодекс, которые дают право Счетной палате беспрепятственно проверять регионы.
Предполагается, что проект будет принят уже в июле. Действовать новые законы начнут с 2019 года, передают «Ведомости».
Ранее в Госдуму РФ внесли поправки закон о бюджете, которые предполагают увеличение расходов на 62 млрд рублей.
Напомним, 22 мая Государственная дума назначила Алексея Кудрина председателем Счетной палаты.ОбществоВласть
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