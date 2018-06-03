В Удмуртии общественники проверят уложенную в лужу дорогу

Члены общественной организации «Автомобильная Удмуртия» проверят сообщения о нарушениях при ремонте дороги в Глазове. Жители сообщили, что дорожники уложили асфальт прямо в лужу.

Фотографии того, как рабочие ремонтируют дороги, стали появляться на этой неделе.

В «Автомобильной Удмуртии» сообщили накануне, что уже отправили представителей в Глазов.

«На объекте произведут забор кернов и снимут информацию с видеорегистраторов», — говорится в сообщении организации.

При этом ее представители отчитывались о проведенной в Глазове проверке 28 мая. Тогда сообщалось, что при ремонте дорог допущен ряд нарушений.