Стал известен итоговый состав сборной Уругвая на ЧМ-2018
Тренерский штаб сборной Уругвая во главе с главным тренером Оскаром Табаресом огласил список игроков, которые поедут на чемпионат мира 2018 года. Уругвайцы — соперники сборной России, Египта и Саудовской Аравии по подгруппе «А».
Вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Мартин Сильва («Васко да Гама»), Мартин Кампанья («Индепендьенте»).
Защитники: Мартин Касерес («Лацио»), Гильермо Варела («Пеньяроль»), Себастьян Коатес («Спортинг» Лиссабон), Гастон Сильва («Индепендьенте»), Макси Перейра («Порту»), Диего Годин, Хосе Хименес (оба — «Атлетико»).
Полузащитники: Лукас Торрейра («Сампдория»), Матиас Весино («Интер»), Родриго Бентанкур («Ювентус»), Наитан Нандес («Бока Хуниорс»), Карлос Санчес («Монтеррей»), Кристиан Родригес («Пеньяроль»), Диего Лаксальт («Дженоа»), Джорджиан Де Арраскаэта («Крузейро»).
Нападающие: Хонатан Урретавискайя («Монтеррей»), Макси Гомес («Сельта»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Луис Суарес («Барселона»), Кристиан Стуани («Жирона»).
В первом матче ЧМ-2018 уругвайцы 15 июня встретятся с Египтом в Екатеринбурге.
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