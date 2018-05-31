В России составят общий перечень проблемных жилых объектов

Минстрой РФ и госкорпорация «Дом.РФ» составят единую базу проблемных жилых объектов, которая даст представление новым инвесторам об экономическом потенциале проектов.

База будет включать в себя паспорта долгостроев. Пока их подготовила только Ростовская область. Предполагается, что документы станут инвестиционным предложением для нового застройщика и будут содержать в себе не только состояние долгостроев, но и сроки и варианты достройки, возможные льготы в случае решения проблем дольщиков, передают «Известия».

Напомним, ранее составили рейтинг надежности строительных компаний Татарстана по итогам 2017 года. Лидером рейтинга стала группа компаний «Жилищная инвестиционная компания города Казани».