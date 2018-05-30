Минздрав попросил регионы на один день ограничить продажу табака

Минздрав России предложил регионам отказаться от продажи табака 31 мая во Всемирный день без табака.

Минздрав подготовил и направил в регионы письмо с предложением рассмотреть дополнительные меры по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, сообщает пресс-служба ведомства.



Среди предложенных мер – запрет продажи табачной продукции во Всемирный день без табака, запрет курения в определенных местах, в том числе на улицах в праздничные дни.

В министерстве подчеркнули, что употребление табака является причиной 20% смертности взрослого населения в мире. Каждый год по этой причине умирает 5,4 млн людей. Это превышает общее количество людей, погибающих от заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД и малярией в совокупности.

Напомним, с начала года в РФ за нарушение требований антитабачного закона россиян оштрафовали на сумму более 30 млн рублей.