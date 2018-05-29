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Татарстан может принять участие в разработке нефтяных месторождений Бахрейна

14:24, 29.05.2018
Татарстан может принять участие в разработке нефтяных месторождений Бахрейна
Фото: gossov.tatarstan.ru

Власти Бахрейна заинтересованы в участии татарстанских компаний в разработке своих месторождений. Об этом рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов на брифинге по итогам участия татарстанской делегации в ПМЭФ-2018.

«Была встреча с шейхом Сальманом бен Халифой Аль Халифой, обсуждаются вопросы участия наших компаний в разработке месторождений в Бахрейне. Кроме того, бахрейнские компании заинтересованы в поставках автомобильной техники. Мы смотрим, как они могли бы задействовать возможности компании КАМАЗ в этой части», — цитирует Каримова корреспондент «Реального времени».

Подробнее о новых соглашениях, которые были достигнуты в ходе ПМЭФ — читайте в нашем материале.

ПромышленностьНефть Татарстан
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