Finnair попала в черный список комиссии по защите прав потребителей

Финская авиакомпания Finnair стала единственной государственной компанией, попавшей в мониторинговый список Комиссии по защите прав потребителей.

Основанием для внесения в черный список стал отказ выплатить компенсацию в 600 евро за задержку рейса. Женщина опоздала на стыковочный рейс по причине технической неполадки самолета авиакомпании, передает Yle.

В целом за 2017 год на авиакомпанию подали 700 жалоб.

Напомним, авиакомпания совершает рейсы из Казани в Хельсинки три раза в неделю: из Казани во вторник, четверг и субботу в 4.15. Из Хельсинки отправление по понедельникам, средам и пятницам в 23.55.