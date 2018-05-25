Сечин предупредил о новых ценовых рекордах на нефть и газ из-за санкций

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предупредил, что из-за всесторонней санкционной политики может увеличиться стоимость нефти и газа.

«Через какое-то время, не исключаю, мы сможем говорить о санкционном сырьевом «суперцикле» и уже в близкой перспективе увидим новые ценовые рекорды», — цитирует Сечина «Интерфакс».

За новый уровень цен, по его мнению, будет расплачиваться в том числе и американский, и европейский потребитель.

Ранее эксперт рассказал «Реальному времени» о восстановлении нефтегазовой индустрии после трех лет кризиса, спровоцированного резким падением цен во второй половине 2014 года.