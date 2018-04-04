«Мы видим определенные риски для нефтяных цен»

Филипе Де Ла Роса о перспективах соглашения ОПЕК+, мировом лидерстве США и чрезмерном оптимизме инвесторов

Что ждет мировые цены на нефть? Как США выходят в лидеры по добыче, в то время как Саудовская Аравия и Россия тщательно исполняют джентльменское соглашение? Почему ОПЕК уже не так интересно продлевать договор о сдерживании? Обо всем этом в колонке для «Реального времени» рассказывает Филипе Де Ла Роса, портфельный управляющий по международным рынкам инвестиционной компании General Invest.

Нефть отыгрывает падение 2014 года

Нефтегазовая индустрия только начинает восстанавливаться после трех лет кризиса, спровоцированного резким падением цен во второй половине 2014 года. С прошлого лета стоимость барреля марки Brent выросла на 50%, а c конца октября стабилизировалась в диапазоне $60—70. Это призошло благодаря продлению соглашения по заморозке добычи стран ОПЕК+ и благоприятной глобальной макроэкономической конъюнктуре.

Учитывая специфику нефтяной индустрии, где жизненный цикл новых проектов обычно длится несколько лет, начиная с получения лицензии на геологоразведку и заканчивая эксплуатацией новых скважин, текущая относительно стабильная ситуация очень важна для всех нефтяных компаний, особенно для разработки и реализации ими долгосрочных стратегий развития. Однако восстановление индустрии все еще находится на ранней фазе, а в краткосрочной и среднесрочной перспективах мы видим определенные риски для нефтяных цен и нефтегазового сектора в целом.

Америка завоевывает рынок жидких углеводородов

В то время как Саудовская Аравия и Россия тщательно выполняют заключенное ими джентльменское соглашение по заморозке добычи на уровнях около 10 и 11 млн баррелей в день соответственно, США продолжают наращивать добычу нефти и конденсата. В начале этого года она превысила ключевую отметку в 10 млн баррелей впервые с 1970 года, а уже в 2019 году Соединенные Штаты могут стать крупнейшим в мире производителем жидких углеводородов преимущественно за счет роста добычи сланцевой нефти в Пермском бассейне в Техасе и Нью-Мексико.

«Уже в 2019 году Соединенные Штаты могут стать крупнейшим в мире производителем жидких углеводородов преимущественно за счет роста добычи сланцевой нефти». Фото dnevnik.se



По оценкам Минэнерго США, Пермский бассейн — крупнейшее месторождение сланцевой нефти; ожидаемая добыча в апреле этого года здесь составит около 3,15 млн баррелей в день, или 45% всей добычи сланцевой нефти в стране. Постепенное усовершенствование технологий привело к увеличению среднего дебита новых скважин в Пермском бассейне с 134 тыс. баррелей в день в 2013 году до 631 тыс. баррелей в день в феврале этого года. Если посмотреть на динамику основных регионов сланцевой нефти с начала действия соглашения ОПЕК+ в январе 2017 года, то мы видим, что при средней цене марки WTI на уровне $53 за баррель производство сланцевой нефти в Пермском бассейне выросло на 1 млн баррелей в день (+47%). В то же время добыча в бассейнах Eagle Ford и Bakken за данный период увеличилась на 156 тыс. баррелей в день (+13%) и 227 тыс. баррелей в день (+23%) соответственно.

Последние несколько месяцев продолжающийся рост добычи сланцевой нефти не оказывал значительного давления на цены, поскольку солидный подъем мирового спроса при относительно низких ценах и стагнирующая добыча стран ОПЕК+ приводили к равновесию на рынке. Однако соглашение ОПЕК+ истекает в конце этого года, плюс к этому мы не знаем, как спрос отреагирует в краткосрочной перспективе на более высокую цену по сравнению со средними уровнями 2015—2017 годов.

ОПЕК остается без плюса

Как мы уже отмечали выше, в конце 2018 года истекает соглашение ОПЕК+ по заморозке добычи между ОПЕК и другими странами-экспортерами нефти во главе с Россией. За последние 2 года его действия не только сбалансировался рынок, но и цены выросли до более приемлемых уровней для бюджетов этих государств.

«Для инвесторов главный вопрос состоит не в том, будет ли продлено соглашение, а в том, как страны-участники преподнесут это решение рынку». Фото business.tsargrad.tv

Однако после президентских выборов в России и ожидаемого IPO саудовского гиганта Saudi Aramco у инициаторов соглашения ОПЕК+, скорее всего, пропадет политическая мотивационная составляющая для продления соглашения. Более того, первоначальная цель уже достигнута — рынок нефти стал стабильнее. С учетом вышеупомянутой динамики добычи в США, странам ОПЕК+, возможно, в принципе не имеет смысла ограничивать собственную добычу, позволяя сланцевикам наращивать долю на мировом рынке.

Для инвесторов главный вопрос состоит не в том, будет ли продлено соглашение, а в том, как страны-участники преподнесут это решение рынку. Резкие заявления могут обвалить цены до более низкого диапазона — $45—55 за баррель.

Спекулянты ставят только на рост

Настроение инвесторов по отношению к ценам на нефть на данный момент кажется чересчур оптимистичным. Количество открытых длинных позиции по Brent среди 540 тыс. контрактов сейчас находится около максимального исторического уровня, что в определенный момент может оказать существенное негативное влияние на спотовые цены (в случае начала разворота вниз по нефтяным ценам).