Власти Башкирии объявили второй тендер на разработку проекта по реконструкции здания русского драмтеатра в Уфе

Управление капстроительства Башкирии признало несостоявшимся первый аукцион на право выполнения комплекса проектно-изыскательских работ по реконструкции здания русского драмтеатра в Уфе. Власти объявили второй тендер на ту же сумму — 10,7 млн рублей.

Прием заявок начался 22 мая и продлится до 8 июня. Аукцион пройдет 18 июня, говорится в сообщении, опубликованном на сайте госзакупок.

Предыдущий аукцион прошел 5 марта. На него была подана одна заявка. Но комиссия нашла в ней нарушения и отклонила.