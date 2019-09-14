На пожарные цистерны для Минлесхоза Татарстана потратят почти 33 млн рублей

Министерство лесного хозяйства Татарстана планирует купить восемь пожарных автоцистерн по 4,1 млн рублей за штуку. Заявки на участие от потенциальных поставщиков будут приниматься с 11 по 19 сентября, аукцион состоится 23-го числа. Работы оплатит федеральный бюджет.

Общая стоимость закупки составит 32,8 млн рублей. Пожарные автоцистерны должны быть 2019 года выпуска, двигатель у них требуется мощностью не менее 148 л.с., число мест боевого расчета, включая водителя — не менее двух. Пожарный насос должен быть с максимальной подачей не менее 50 литров в секунду, цистерна — вместимостью не менее 3 тысяч литров.

Вероятнее всего, закупка цистерны проходит в рамках реализации нацпроекта «Экология», в частности, направления по сохранению лесов. Его бюджет составляет не менее 5,8 млрд рублей.

