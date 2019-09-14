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На пожарные цистерны для Минлесхоза Татарстана потратят почти 33 млн рублей

23:21, 14.09.2019
На пожарные цистерны для Минлесхоза Татарстана потратят почти 33 млн рублей
Фото: mil.ru

Министерство лесного хозяйства Татарстана планирует купить восемь пожарных автоцистерн по 4,1 млн рублей за штуку. Заявки на участие от потенциальных поставщиков будут приниматься с 11 по 19 сентября, аукцион состоится 23-го числа. Работы оплатит федеральный бюджет.

Общая стоимость закупки составит 32,8 млн рублей. Пожарные автоцистерны должны быть 2019 года выпуска, двигатель у них требуется мощностью не менее 148 л.с., число мест боевого расчета, включая водителя — не менее двух. Пожарный насос должен быть с максимальной подачей не менее 50 литров в секунду, цистерна — вместимостью не менее 3 тысяч литров.

Вероятнее всего, закупка цистерны проходит в рамках реализации нацпроекта «Экология», в частности, направления по сохранению лесов. Его бюджет составляет не менее 5,8 млрд рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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