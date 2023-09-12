В Татарстане в октябре высадят 1 млн саженцев деревьев

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В Татарстане в октябре 2023 года проведут всероссийскую акцию «Сохраним лес» — планируется высадить 1 млн саженцев деревьев. Об этом рассказал министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров на брифинге в кабмине региона.

— Министерством лесного хозяйства республики уже подобраны участки на территории лесного фонда общей площадью 90 га. В настоящее время завершается подбор участков на территории муниципальных районов, — сообщил он.

Высадить планируют саженцев сосны обыкновенной, ели европейской, лиственницы сибирской, липы мелколистной, рябины обыкновенной и других пород деревьев на площади свыше 200 га.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, общая залесенность Татарстана составляет 19,6%. Это фактически покрытые зелеными насаждениями территории, которые требуют контроля и надзора. Общая площадь защитных насаждений в республике составляет 145 тысяч га, это более 2% его территории

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Татьяна Демина