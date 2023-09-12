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В Татарстане в октябре высадят 1 млн саженцев деревьев

10:32, 12.09.2023 4
В Татарстане в октябре высадят 1 млн саженцев деревьев
Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В Татарстане в октябре 2023 года проведут всероссийскую акцию «Сохраним лес» — планируется высадить 1 млн саженцев деревьев. Об этом рассказал министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров на брифинге в кабмине региона.

— Министерством лесного хозяйства республики уже подобраны участки на территории лесного фонда общей площадью 90 га. В настоящее время завершается подбор участков на территории муниципальных районов, — сообщил он.

Высадить планируют саженцев сосны обыкновенной, ели европейской, лиственницы сибирской, липы мелколистной, рябины обыкновенной и других пород деревьев на площади свыше 200 га.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, общая залесенность Татарстана составляет 19,6%. Это фактически покрытые зелеными насаждениями территории, которые требуют контроля и надзора. Общая площадь защитных насаждений в республике составляет 145 тысяч га, это более 2% его территории

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан Кузюров Равиль АфраимовичМинистерство лесного хозяйства Республики Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 12 сен
    По поводу высадки деревьев. В мае-июне ездили на самосыровское кладбище и от него шли пешком на мусульманское кладбище. Вдоль дороги часть деревьев была высажена и листочки пошли, а часть деревьев, прямо с корневой системой в мешках лежала вдоль дороги. Деревьев было много. Они лежали, чуть зеленели листья, деревья угробили! А деньги же выделили, акты подписали, а деревья даже не посадили!!! Прокуратура, журналисты, приезжайте посмотрите. Это кощунство, это воровство. Целый репортаж и уголовное дело можно выделить из этого! Так что жтим компенсационным посадам я не верю.
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  • Анонимно 12 сен
    Сначала все вырубили, а сейчас для галочки посадим деревья которые не приживаются потом. Позор мерии.
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  • Анонимно 12 сен
    Да уж, абсолютно согласен с предыдущим комментарием. С деревьями у нас сплошной бардак и показуха. Если даже и посадят, то после не вспоминают про них, ни поливают и вообще никакого ухода, лишь бы для галочки все делается. Зато сколько деревьев уничтожается ежегодно - просто вал! По одной только Казани столько деревьев уничтожено! И все как правило " под прикрытием" благоустройства , все с ведома администрации
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  • Анонимно 09:18
    Точняк, посадят, а потом хоть дерево не расти- не поливают, сорняки не убирают. В итоге саженец или засохнет на корню, либо его вездесущая осина задавит. Или, вообще, шпана всё переломает.
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