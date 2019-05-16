Первым замминистра лесного хозяйства Татарстана назначен Ильгизар Зарипов

Ильгизар Зарипов назначен на должность первого заместителя министра лесного хозяйства Татарстана. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



«Назначить Зарипова Ильгизара Наилевича с 13 мая 2019 года на должность первого заместителя министра лесного хозяйства Республики Татарстан», — сказано в документе.

Зарипов родился 5 ноября 1985 года в селе Балтаси, окончил Казанский государственный аграрный университет по специальности «Инженер лесного хозяйства» и Российскую академию правосудия по специальности «Юрист».



В конце 2010-го Зарипов был назначен начальником отдела лесовосстановления Минлесхоза РТ. В 2015—2018 годы занимал должность главного советника управления президента РТ по работе с территориями.



Ранее в Татарстане назначили заместителей министров труда и культуры республики. Заместителем министра труда, занятости и социальной защиты РТ назначен Адель Мубаракшин. Заместителем министра культуры РТ стал Ленар Хакимзянов.

