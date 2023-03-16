В Татарстане скорректируют лесохозяйственный регламент лесничеств

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В лесохозяйственный регламент лесничеств Татарстана внесут изменения. На эти цели предусмотрели 6,1 миллиона рублей, выяснило «Реальное время».

За указанную сумму исполнитель проанализирует нормативно-правовые документы за 2021—2023 годы, введенные в действие после утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств Татарстана и внесения в них изменений. В его задачи входит уточнение количества участковых лесничеств и их общей площади, а также распределение лесных участков по видам целевого назначения и категориям защитных лесов.

Исполнитель должен провести перерасчет общих и ежегодных объемов мероприятий по охране, защите, воспроизводству, использованию лесов и согласовать лесохозяйственные регламенты с ГКУ «Лесничество».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Работы затронут Агрызское, Азнакаевское, Аксубаевское, Алькеевское, Альметьевское, Арское, Бавлинское, Билярское, Болгарское, Бугульминское, Буинское, Елабужское, Заинское, Зеленодольское, Ислейтарское, Кайбицкое, Калейкинское, Камское, Кзыл-Юлдузское, Лаишевское, а также Лениногорское, Лубянское, Мамадышское, Мензелинское, Нижнекамское, Нурлатское, Приволжское, Пригородное, Сабинское, Тетюшское и Черемшанское лесничества.

Профинансируют услугу из республиканского бюджета. Ее результат Министерство лесного хозяйства Татарстана должно получить до 15 ноября текущего года.

Изменения планируют внести также в лесной план Татарстана на 2019—2028 годы. Выделить на эти цели из республиканского бюджета готовы 2 миллиона рублей.



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Татьяна Демина