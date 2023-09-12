Равиль Кузюров заявил, что леса Татарстана от засушливого лета не пострадали

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Леса Татарстана из-за жаркого лета 2023 года не пострадали. Такое заявление сделал министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров на брифинге в кабмине региона.

— Состояние лесов от засушливого лета, я считаю, не пострадало. Были локальные осадки, перепадали. Но надо сказать, что пострадали наши питомники, потому что на открытом грунте мы выращиваем наши будущие сеянцы, — рассказал он.

Равиль Кузюров обратил внимание, что в этом году весна была ранней, а на смену ей пришло жаркое лето. Он напомнил, что в отдельные дни воздух прогревался до +35...+37 градусов.

— В этом году в Республике Татарстана достаточно непросто проходит пожароопасный сезон. В лесах была ранняя весна. На смену ей пришло экстремально жаркое лето, в отдельные дни воздух прогревался до +35..+37 градусов и почти не было дождей, — сказал министр лесного хозяйства Татарстана.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На 12 сентября 2023 года в Татарстане зарегистрировано 1 093 термические точки и 889 случаев возгорания на территориях, граничащих с лесным фондом. На аналогичную дату 2022 года в республике их насчитывалось 461 и 326 соответственно.



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Татьяна Демина