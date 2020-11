Главное о коронавирусе на 25 ноября: 87% выздоровевших в Татарстане, бесплатный «Спутник V» для россиян

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 76 новых случаев коронавируса, из них четыре — завозные, 72 — контактные. Девять человек госпитализированы, 67 получают лечение на дому.



Всего на 25 ноября в Татарстане зарегистрировано 9 924 случая COVID-19.



Выздоровели за весь период 8 674 человека, в том числе 76 за минувшие сутки. Умерли 132 человека.



За последние сутки в России выявлено 23 675 новых случаев коронавируса, выздоровели 25 748 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 162 503 человек, а выздоровевших — до 1 660 419 человек.



Зафиксировано 507 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 37 538 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 73,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 452 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 486,2 тыс. человек.



Vaccination with #SputnikV will be free of charge for Russian citizens.#COVID19 #CovidVaccine