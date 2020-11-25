Главное о коронавирусе на 25 ноября: 87% выздоровевших в Татарстане, бесплатный «Спутник V» для россиян

Вакцина поступила в Казань



За последние сутки в Татарстане подтвердилось 76 новых случаев коронавируса, из них четыре — завозные, 72 — контактные. Девять человек госпитализированы, 67 получают лечение на дому.



Всего на 25 ноября в Татарстане зарегистрировано 9 924 случая COVID-19.



Выздоровели за весь период 8 674 человека, в том числе 76 за минувшие сутки. Умерли 132 человека.



Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» поступила на пострегистрационные исследования в девять клиник, в том числе и в Казани. Добровольцы старше 60 лет для испытания вакцины «ЭпиВакКорона» набраны. Продолжается набор участников старше 18 лет. До конца 2020 года планируют выпустить 50 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона».

Главный врач РКБ Татарстана Рафаэль Шавалиев рассказал, как укрепить иммунитет и что нужно делать, чтобы перенести COVID-19 без осложнений. Залог быстрого преодоления болезни — ранняя диагностика. Если предпринять меры в первые два дня после появления недомогания, то случаи перехода заболевания во вторую фазу со сложным течением исключены. Основной способ укрепить иммунитет в период пандемии — здоровый сон, хорошее сбалансированное питание. Врач посоветовал не пренебрегать масками, поскольку научно доказано, что основной способ заражения происходит через дыхательные пути.

В Казани умер заслуженный артист Татарстана Даниил Утешев. Его госпитализировали с тяжелой формой коронавирусной инфекции в 11-ю горбольницу, после чего он был госпитализирован в РКБ. С 19 ноября он был подключен к аппарату ИВЛ. Официально причины смерти не называются.

Фото: vk.com/ekiyat

За прошедшую неделю в Татарстане количество выздоровевших достигло 87% от общего числа заболевших COVID-19 . По состоянию на 24 ноября, в республике от COVID-19 вылечились 8 598 человек (+375 татарстанцев за последнюю неделю).

В ЦРКБ №18 Казани приступили к реабилитации детей, переболевших коронавирусом, — они могут пройти реабилитацию в условиях дневного стационара на базе пульмонологического отделения. Дети получают консультации врачей, посещают лечебную физкультуру и сеансы массажа. Реабилитационные мероприятия направлены на тренировку дыхания и на восстановление после пневмонии организма, в особенности дыхательных органов.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Перегруженная система здравоохранения



За последние сутки в России выявлено 23 675 новых случаев коронавируса, выздоровели 25 748 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 162 503 человек, а выздоровевших — до 1 660 419 человек.



Зафиксировано 507 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 37 538 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 73,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 452 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 486,2 тыс. человек.



В России до 31 декабря 2021 года продлили соцвыплаты лицам, контактирующим с «ковидными» пациентами. До конца следующего года ежемесячные пособия будут выплачиваться медицинским работникам, военнослужащим, сотрудникам МЧС и иным категориям лиц, взаимодействующим и оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал, что регион обеспечил бесплатными препаратами от коронавируса уже 5 301 пациента — это в 3,7 раза больше, чем в Татарстане.

Вакцинация от коронавируса для граждан России будет бесплатной. Об этом сообщается в аккаунте препарата «Спутник V» в Twitter.

Vaccination with #SputnikV will be free of charge for Russian citizens.#COVID19 #CovidVaccine — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 24, 2020

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент страны Владимир Путин как глава государства не может принимать участие в испытании вакцины в качестве добровольца.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полученные антитела к коронавирусу не могут исчезнуть полностью, может лишь снизиться их уровень.

Попова заявила, что когда начнется массовая вакцинация от коронавируса, то этим нужно воспользоваться: «Привиться сегодня гораздо правильнее и лучше для каждого из нас, чем переболеть».

Врач-инфекционист Георгий Викулов рассказал, что мешает России «выйти на плато». По его мнению, дело в том, что многие граждане выступают против ношения масок и перчаток, пишут жалобы на Роспотребнадзор. Для разрешения таких ситуаций нужен комплексный подход, полагает Викулов: активная разъяснительная работа и даже увеличение суммы штрафов.

Фото: oxu.az

На 42-й день исследований российская вакцина НИЦ имени Гамалеи «Спутник V» показала эффективность в 95%. Разработчики вакцины утверждают, что анализ выполнен по данным 18 794 добровольцев, получивших первую и вторую инъекцию вакцины «Спутник V» или плацебо.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что система здравоохранения в России работает в режиме сильной перегрузки, поскольку эпидемиологическая ситуация осложняется.

Попова рассказала, что в России распространен европейский вариант коронавируса, в стране циркулирует инфекция не из Китая. По ее словам, Россия преодолела первую волну достаточно благополучно, быстро разработав тест-систему и меры реагирования.

Министерство промышленности и торговли России предложило российским регионам по-новому организовать работу фуд-кортов в торговых центрах, чтобы не закрывать их во время эпидемии. Так, ведомство предложило обслуживать посетителей за столиками, выделить отдельные посадочные зоны, расстояние между которыми должно быть не меньше 1,5 м и запретить развлекательные мероприятия на фуд-кортах.

Фото: Максим Платонов

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов заразился коронавирусом. Политик чувствует себя хорошо и сейчас находится на самоизоляции. Он будет работать удаленно, совещания с его участием собираются проводить в онлайн-режиме.



Франция прошла пик второй волны



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 59 762 055 человек, 1 409 301 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (12 591 165). На второй строчке — Индия (9 222 216), на третьей — Бразилия (6 118 708). На четвертом месте Франция (2 206 126), на пятом — Россия (2 120 836, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (259 925). За ними следуют Бразилия (170 115), Индия (134 699), Мексика (102 739) и Великобритания (55 935).

Ученые из Университета Барселоны назвали самый ранний и малозаметный симптом коронавируса — это чрезмерная сухость в носу и ощущение, обычно возникающее после промывания. Вероятно, это связано с нарушением эпителиальных клеток, содержащих фермент ACE2, за который «цепляется» вирус.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что ведомство направило заявку на одобрение отечественной вакцины «Спутник V» в Европейскую медицинскую ассоциацию. По его словам, выход на рынок Евросоюза будет затруднен в связи со сложной политической обстановкой.

Фото: rdif.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю более чем на 4 млн, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 67 тыс.

Французский президент Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил, что страна прошла пик второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Он отметил, что во Франции сокращается число ежедневно регистрируемых случаев коронавируса и количество больных с COVID-19 в реанимации.

Фото: 1tv.ru

Специалисты Индийского технологического института Бомбея выяснили, что коронавирус может сохранять активность на различных поверхностях в течение нескольких дней из-за образующейся микроскопической пленки. Согласно выводам ученых, более 99,9% жидкости из респираторных выделений испаряется за несколько минут, однако сохраняется микроскопическая пленка, в которой и выживают частицы вируса. Пленка испаряется за разное время, в зависимости от материала поверхности, на который она оказалась. Результаты анализа ученых подчеркивают необходимость регулярной и тщательной очистки поверхностей для профилактики заражения коронавирусом.

В Организации Объединенных Наций (ООН) рассматривают предложение президента России Владимира Путина по бесплатному предоставлению организации российской вакцины от коронавируса.

Маргарита Головатенко