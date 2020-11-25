Главное о коронавирусе на 25 ноября: 87% выздоровевших в Татарстане, бесплатный «Спутник V» для россиян
Вакцина поступила в Казань
За последние сутки в Татарстане подтвердилось 76 новых случаев коронавируса, из них четыре — завозные, 72 — контактные. Девять человек госпитализированы, 67 получают лечение на дому.
Всего на 25 ноября в Татарстане зарегистрировано 9 924 случая COVID-19.
Выздоровели за весь период 8 674 человека, в том числе 76 за минувшие сутки. Умерли 132 человека.
- Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» поступила на пострегистрационные исследования в девять клиник, в том числе и в Казани. Добровольцы старше 60 лет для испытания вакцины «ЭпиВакКорона» набраны. Продолжается набор участников старше 18 лет. До конца 2020 года планируют выпустить 50 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона».
- Главный врач РКБ Татарстана Рафаэль Шавалиев рассказал, как укрепить иммунитет и что нужно делать, чтобы перенести COVID-19 без осложнений. Залог быстрого преодоления болезни — ранняя диагностика. Если предпринять меры в первые два дня после появления недомогания, то случаи перехода заболевания во вторую фазу со сложным течением исключены. Основной способ укрепить иммунитет в период пандемии — здоровый сон, хорошее сбалансированное питание. Врач посоветовал не пренебрегать масками, поскольку научно доказано, что основной способ заражения происходит через дыхательные пути.
- В Казани умер заслуженный артист Татарстана Даниил Утешев. Его госпитализировали с тяжелой формой коронавирусной инфекции в 11-ю горбольницу, после чего он был госпитализирован в РКБ. С 19 ноября он был подключен к аппарату ИВЛ. Официально причины смерти не называются.
- За прошедшую неделю в Татарстане количество выздоровевших достигло 87% от общего числа заболевших COVID-19 . По состоянию на 24 ноября, в республике от COVID-19 вылечились 8 598 человек (+375 татарстанцев за последнюю неделю).
- В ЦРКБ №18 Казани приступили к реабилитации детей, переболевших коронавирусом, — они могут пройти реабилитацию в условиях дневного стационара на базе пульмонологического отделения. Дети получают консультации врачей, посещают лечебную физкультуру и сеансы массажа. Реабилитационные мероприятия направлены на тренировку дыхания и на восстановление после пневмонии организма, в особенности дыхательных органов.
Перегруженная система здравоохранения
За последние сутки в России выявлено 23 675 новых случаев коронавируса, выздоровели 25 748 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 162 503 человек, а выздоровевших — до 1 660 419 человек.
Зафиксировано 507 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 37 538 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 73,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 452 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 486,2 тыс. человек.
- В России до 31 декабря 2021 года продлили соцвыплаты лицам, контактирующим с «ковидными» пациентами. До конца следующего года ежемесячные пособия будут выплачиваться медицинским работникам, военнослужащим, сотрудникам МЧС и иным категориям лиц, взаимодействующим и оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
- Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал, что регион обеспечил бесплатными препаратами от коронавируса уже 5 301 пациента — это в 3,7 раза больше, чем в Татарстане.
- Вакцинация от коронавируса для граждан России будет бесплатной. Об этом сообщается в аккаунте препарата «Спутник V» в Twitter.
Vaccination with #SputnikV will be free of charge for Russian citizens.#COVID19 #CovidVaccine— Sputnik V (@sputnikvaccine) November 24, 2020
- Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент страны Владимир Путин как глава государства не может принимать участие в испытании вакцины в качестве добровольца.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полученные антитела к коронавирусу не могут исчезнуть полностью, может лишь снизиться их уровень.
- Попова заявила, что когда начнется массовая вакцинация от коронавируса, то этим нужно воспользоваться: «Привиться сегодня гораздо правильнее и лучше для каждого из нас, чем переболеть».
- Врач-инфекционист Георгий Викулов рассказал, что мешает России «выйти на плато». По его мнению, дело в том, что многие граждане выступают против ношения масок и перчаток, пишут жалобы на Роспотребнадзор. Для разрешения таких ситуаций нужен комплексный подход, полагает Викулов: активная разъяснительная работа и даже увеличение суммы штрафов.
- На 42-й день исследований российская вакцина НИЦ имени Гамалеи «Спутник V» показала эффективность в 95%. Разработчики вакцины утверждают, что анализ выполнен по данным 18 794 добровольцев, получивших первую и вторую инъекцию вакцины «Спутник V» или плацебо.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что система здравоохранения в России работает в режиме сильной перегрузки, поскольку эпидемиологическая ситуация осложняется.
- Попова рассказала, что в России распространен европейский вариант коронавируса, в стране циркулирует инфекция не из Китая. По ее словам, Россия преодолела первую волну достаточно благополучно, быстро разработав тест-систему и меры реагирования.
- Министерство промышленности и торговли России предложило российским регионам по-новому организовать работу фуд-кортов в торговых центрах, чтобы не закрывать их во время эпидемии. Так, ведомство предложило обслуживать посетителей за столиками, выделить отдельные посадочные зоны, расстояние между которыми должно быть не меньше 1,5 м и запретить развлекательные мероприятия на фуд-кортах.
- Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов заразился коронавирусом. Политик чувствует себя хорошо и сейчас находится на самоизоляции. Он будет работать удаленно, совещания с его участием собираются проводить в онлайн-режиме.
Франция прошла пик второй волны
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 59 762 055 человек, 1 409 301 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (12 591 165). На второй строчке — Индия (9 222 216), на третьей — Бразилия (6 118 708). На четвертом месте Франция (2 206 126), на пятом — Россия (2 120 836, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (259 925). За ними следуют Бразилия (170 115), Индия (134 699), Мексика (102 739) и Великобритания (55 935).
- Ученые из Университета Барселоны назвали самый ранний и малозаметный симптом коронавируса — это чрезмерная сухость в носу и ощущение, обычно возникающее после промывания. Вероятно, это связано с нарушением эпителиальных клеток, содержащих фермент ACE2, за который «цепляется» вирус.
- Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что ведомство направило заявку на одобрение отечественной вакцины «Спутник V» в Европейскую медицинскую ассоциацию. По его словам, выход на рынок Евросоюза будет затруднен в связи со сложной политической обстановкой.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю более чем на 4 млн, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 67 тыс.
- Французский президент Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил, что страна прошла пик второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Он отметил, что во Франции сокращается число ежедневно регистрируемых случаев коронавируса и количество больных с COVID-19 в реанимации.
- Специалисты Индийского технологического института Бомбея выяснили, что коронавирус может сохранять активность на различных поверхностях в течение нескольких дней из-за образующейся микроскопической пленки. Согласно выводам ученых, более 99,9% жидкости из респираторных выделений испаряется за несколько минут, однако сохраняется микроскопическая пленка, в которой и выживают частицы вируса. Пленка испаряется за разное время, в зависимости от материала поверхности, на который она оказалась. Результаты анализа ученых подчеркивают необходимость регулярной и тщательной очистки поверхностей для профилактики заражения коронавирусом.
- В Организации Объединенных Наций (ООН) рассматривают предложение президента России Владимира Путина по бесплатному предоставлению организации российской вакцины от коронавируса.
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