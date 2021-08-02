Умер заслуженный врач Татарстана Сергей Михеев
В Татарстане в воскресенье, 1 августа, на 72-м году жизни умер экс-заведующий реанимацией Республиканской клинической больницы, заслуженный врач РТ Сергей Михеев.
Прощальная панихида пройдет во вторник, 3 августа, в 11.00 часов на улице возле здания РКБ. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.
Врач высшей категории Михеев начал работать в РКБ в 1977 году. Уже через два года он возглавил реанимацию больницы.
В июле в Казани умер врач-онколог Эль-шейх Мажди Ахмад. С марта 2020 года он работал в ЦГКБ №18.
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