Как врачи спасли почку и карьеру татарстанского паралимпийца

Уникальная операция в РКБ поможет спортсмену вернуться в команду

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани провели уникальную операцию по удалению крупного камня из почки игроку баскетбольной команды «Крылья барса» и члену паралимпийской сборной России Динару Камалиеву. Традиционная полостная операция грозила баскетболисту завершением карьеры. Однако московский профессор, доктор медицинских наук Николай Григорьев, приехавший в Татарстан на урологический форум, во время мастер-класса за час удалил у паралимпийца два камня разного размера с помощью эндоскопического дробления. Корреспондент «Реального времени» узнал подробности необычной операции и выяснил, когда спортсмен приступит к тренировкам.

«Повезло с конференцией»

Мастер спорта по баскетболу на колясках казанец Динар Камалиев обратился за помощью к докторам в ноябре. По словам заведующего урологией №2 РКБ Михаила Ульянина, боли мучили спортсмена в течение нескольких последних месяцев, а страдал паралимпиец мочекаменной болезнью давно — она связана с его основным заболеванием.

— Наш необычный пациент — инвалид детства, у него аномальное развитие периферической нервной системы, которое проявляется в нарушении функции нижних конечностей. До этого у него были мелкие камни, часть из них самостоятельно отходила, другую часть выводили с помощью дистанционного дробления, но это удавалось только с мелкими камнями: возможности были ограничены, — пояснил Михаил Ульянин.

После очередного динамического наблюдения у Динара Камалиева выявили в почке камень величиной 2 см. Размер почки — 12 на 5 см, и камень в ее лоханке занимал почти полностью полостную систему, самостоятельно он не мог бы отойти, утверждает завотделением. Баскетболиста госпитализировали. При традиционном методе паралимпийцу могли сделать разрез примерно в 15 см. А после открытых хирургических вмешательств пациенты дольше реабилитируются, у них больше болевых синдромов, заметил врач. Никаких гарантий по поводу дальнейших занятий спортом медики не давали.

Мочекаменная болезнь — достаточно распространенная в мире, в разных уголках планеты на нее приходится до 20% среди других заболеваний, сообщил доктор

— Открытая операция по удалению камня могла бы привести к тому, что спортсмен завершил бы свою карьеру, — считает Михаил Ульянин.

Мочекаменная болезнь — достаточно распространенная в мире, в разных уголках планеты на нее приходится до 20% среди других заболеваний, сообщил доктор. По его словам, много пациентов с таким диагнозом и в урологическом отделении РКБ — до 30%. Как раз на прошлой неделе в Казани проходил второй урологический форум памяти профессора Рината Галеева. В его рамках московские специалисты собрались провести мастер-класс по удалению камня из почки.

— Динару Камалиеву в определенном смысле повезло, что с его госпитализацией совпала конференция. Поскольку он — спортсмен, эта операция была действительно необходимостью для его дальнейшей жизни, поэтому решили взять его на операцию, — рассказал завотделением.

Уже на следующий день после операции Динар Камалиев смог подняться с кровати и нормально питаться

«Уже на третий день гулял по коридору»

Руководитель клиники «Европейский медицинский центр», доктор медицинских наук, профессор Николай Григорьев выполнил чрескожное лазерное эндоскопическое дробление камней в почке — нефролитотрипсию — с помощью отечественного оборудования, экономически более выгодного, чем его зарубежный аналог, сообщил Михаил Ульянин. Уже на следующий день после операции Динар Камалиев смог подняться с кровати и нормально питаться.

— Это малоинвазивное вмешательство позволит спортсмену остаться в строю, и через месяц он полностью будет реабилитирован, — пообещал казанский доктор.

Подобный метод достаточно распространен в мире, а в российских регионах его применение зависит от инструментов, пояснил Николай Григорьев, который сделал более 1 тыс. таких операций.

— У данной операции была одна особенность. Мы выполняем операции ригидными инструментами (прямыми, негнущимися), с помощью которых не во все места можно забраться из-за того, что их нельзя изгибать. А у пациента было два камня. Чтобы удалить другой, маленький камень, использовали дополнительно гибкие инструменты, — описал московский уролог конкретную ситуацию, при которой все-таки не пришлось делать дополнительную пункцию почки, что иногда требуется в некоторых случаях.

«Эта технология — на этапе освоения в 7-й горбольнице, в клинике медсанчасти КФУ. Надеемся, что она в скором времени будет широко применяться и в РКБ», — сказал Михаил Ульянин

После такой операции, которая длится от 20 минут до 1 часа, пациенту не нужно ждать, когда восстановятся все нарушенные ткани, срастутся мышцы, нет опасности кровотечения, потому что вместо разреза делают всего лишь один прокол, подчеркнул Николай Григорьев. Он готов делиться опытом с казанскими коллегами и уверен, что они успешно внедрят новую для них технологию.

— Эта технология — на этапе освоения в 7-й горбольнице, в клинике медсанчасти КФУ. Надеемся, что она в скором времени будет широко применяться и в РКБ, — сказал Михаил Ульянин.

— Камни у меня были уже порядка шести лет. Не смог удалить в нужное время. Буквально в течение недели меня обследовали в РКБ, узнали, что камень довольно крупный, — рассказывает серебряный и бронзовый призер российского первенства по баскетболу на колясках, форвард Динар Камалиев. — Операцию сделали в прошлую пятницу. Два дня были немного болезненные ощущения, а на третий день они постепенно ушли. В понедельник сел в коляску и по коридору уже гулял. После полостной операции восстановление занимало бы минимум год. А новые технологии позволяют быстро восстановиться, и для меня это важно. Сейчас уже подтягиваюсь, чтобы мышцы не застаивались. В ближайшую пятницу должны выписать, и, наверное, через две недели после этого приступлю к тренировкам.

На счету паралимпийца — золотые и серебряные награды международных соревнований, аналога Лиги Европы

К февралю будет «форма»

С 2009 года, когда в Казань съехались паралимпийцы на форум «Спортивная держава», в столице Татарстана решили развивать баскетбол на колясках и создали клуб «Крылья барса». Тогда же в команду пришел и 19-летний Динар Камалиев. Со временем немногочисленный состав «Крыльев барса» вырос до 15 человек.

— Серьезные успехи у нас начались буквально через три года. Начали обыгрывать команды, существовавшие, например, по 12 лет. Сначала, в течение трех лет, занимали «бронзу» на российских соревнованиях, потом поднялись на ступеньку выше. На протяжении последних лет пяти активно боремся за первое место среди восьми команд на чемпионате России, — сообщил баскетболист-колясочник.

Насыщенная спортивная жизнь требует огромной самоотдачи. Татарстанский паралимпиец активно путешествует по стране и за рубежом. Под руководством опытных тренеров Сергея и Натальи Чистовых играет со своей командой в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Ульяновске. Неоднократно бывал в Германии, а также Италии и Великобритании. В памяти фанатов остаются триумфальные моменты успешного паралимпийца. Все аплодировали ему, когда два года назад в Питере на последних секундах владения мячом в игре он попал в цель почти с центра площадки. В Тюмени «Крылья барса» получили шанс довести игру до победного мяча в овертайме благодаря тому, что так же на последних секундах в основное время Динар Камалиев сумел сравнять счет. На счету паралимпийца — золотые и серебряные награды международных соревнований, аналога Лиги Европы. Последние три года Камалиева постоянно привлекают в сборную страны, а для этого спортсмены из разных городов России съезжаются на сборы. Весь прошлый сезон казанский форвард был в разъездах: отлучался из дома примерно два раза в месяц.

4 декабря «Крылья барса» вылетают в Санкт-Петербург на очередной турнир, который проведут пока без Динара Камалиева. Тренеры и одноклубники его, конечно, ждут. Основные игры чемпионата России состоятся в Москве в феврале. Так что у Динара будет достаточно времени, чтобы после операции набрать форму.