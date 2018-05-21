Гуляй, банкир: как миллиарды ушли на Depeche Mode, «Ленинград» и новогодние подарки

А некоторые не пожалели для этого 1—2% своей прибыли

«Реальное время» выяснило, сколько российские банки тратили на культурно-досуговые мероприятия, благотворительность и социальные проекты. Как оказалось, за первые три месяца 2018 года 20 крупнейших организаций выделили на это почти 440 млн рублей. В номинальном выражении самые большие расходы были у крупнейших госбанков, а в пропорциональном отличились другие игроки. Отдельные банки направили на досуг 1,5—2% своей прибыли.

Развлечься на 400 миллионов

Деньги на отдых, досуговые мероприятия для своих работников и различные проекты, не связанные с основной деятельностью, банки тратили с разной степенью активности. Погоду здесь, как всегда, сделали преимущественно крупнейшие кредитные организации. Так, общие расходы игроков из топ-5, на долю которых, по данным ЦБ, приходится почти 60% всех активов банковской системы, в I квартале составили 406,1 млн рублей. Напомним, за весь 2017 год пять крупнейших банков потратили на досуг свыше 2 млрд рублей.

С гораздо меньшей охотой средства тратили менее крупные банки. Организации, занимающие в банковской системе 6—20-е места (в них сконцентрировано более 20% от общих активов) направили на досуг 30,9 млн рублей. Причем подобные расходы были далеко не у всех, а лишь у шести из них (если не считать банки, которые потратили совсем незначительные суммы).

Впрочем, связь между величиной банка и суммой его расходов не является абсолютной. К примеру, «Россельхозбанк» потратил больше, чем более крупный «Газпромбанк», а банк «Россия» (10-й по активам) Юрия Ковальчука, Геннадия Тимченко и Сергея Ролдугина — больше, чем «Альфа-Банк», который входит в топ-5.

Банк «Россия», 10-й по активам, потратил больше, чем «Альфа-Банк», который входит в топ-5



В номинальном выражении самые большие расходы были у Сбербанка, они составили 353,3 млн рублей. Это почти в 14 раз больше, чем у второго по величине банка России — ВТБ: он потратил 25,7 млн рублей; и в 25 раз больше, чем у «Россельхозбанка» — 13,9 млн. На четвертом месте по номинальным расходам оказался «Райффайзенбанк», который потратил немногим меньше — 13,5 млн рублей. Пятерку замкнул «МТС-Банк» с расходами в размере 12,7 млн рублей.

«Газпромбанк», занимающий третье место в банковской системе, по итогам 2017 года занимал соответствующее место и по уровню расходов. Однако в январе-марте этого года оказался шестым — он потратил 11,2 млн рублей. На 7—9-й строчках по номинальным расходам на досуг расположились «Почта Банк», татарстанский «АК БАРС» Банк и «Россия», которые потратили от 7,7 до 10,9 млн рублей. «Юникредит Банк» выделил 6,5 млн рублей, заняв таким образом 10-ю строчку.

Слово «досуг» используется в характеристике расходов довольно условно. На самом деле речь идет о расходах, которые банки проводят по одной из строчек бухгалтерской отчетности по форме 102. Формально туда должны включаться «расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий». На практике же банки подразумевают под этим самые разные расходы — от благотворительности до спонсорства выступлений артистов.

Банк ФК «Открытие» в июле 2017-го проводил кинофестиваль Otkritie X Strelka Film Festival, оказывал спонсорскую поддержку выступлениям Depeche Mode и «Ленинграда», организовывал спортивные тренировки для своих сотрудников; ВТБ направлял деньги на благотворительные проекты помощи детям, мероприятия по повышению финансовой грамотности и оказывал поддержку работникам, вышедшим на пенсию; «АК БАРС» банк отражал в этих расходах выплаты социального характера, траты на новогодние подарки и т. д.



ВТБ направлял деньги на благотворительные проекты помощи детям. Фото srb62.ru



Смена расстановки

Банки, которые заняли 11—27-ю строчки по размеру номинальных расходов, не пожалели на культурно-досуговые и социальные проекты от 1 до 3,3 млн рублей; расходы остальных банков составили менее 1 млн рублей. Например, турецкий «Ишбанк» потратил 519 тыс. рублей, а «Банк Казани» по этому виду расходов обошел «Тинькофф Банк» — 494 тыс. против 485 тыс. рублей.

Ряд кредитных организаций, которые в прошлом году были в числе лидеров по досуговым расходам, в I квартале 2018-го либо сократили эти расходы до минимума, либо вообще их не имели. Так, санируемый банк ФК «Открытие» (по итогам 2017 года занимал 5-е место) в январе-марте отразил в строчке досуговых расходов 119 рублей; «Абсолют Банк», ранее также находившийся в десятке лидеров, за первые три месяца этого года потратил всего 2,5 тыс.

Однако сравнение номинальных величин традиционно дает не слишком репрезентативную картину, поскольку не учитывает масштаб банков. Ситуация оборачивается иначе, если ввести еще одну переменную. К примеру, соотнести расходы кредитных организаций на проведение культурно-досуговых мероприятий с количеством их работников. В этом случае Сбербанк окажется далеко не на первом месте (в прошлом году по размеру подушевых расходов он уступил «Абсолют Банку», «Газпромбанку», «АК БАРС» банку и «Райффайзенбанку»).

Еще один вариант — сравнить размер досуговых расходов с чистой прибылью: в этом случае банки, опять же, поменяются местами в таблице. Одно из самых низких соотношений расходов и прибыли — у ВТБ и «Газпромбанка». Первый из них в январе-марте получил 40,9 млрд рублей прибыли по РСБУ, второй — 17,9 млрд. Соответственно, доля их расходов на досуг составила всего 0,06%.

Сбербанк направил на это 0,18%, гораздо выше доля затрат была у «Абсолют Банка» и «АК БАРС» банка.