Щедрая душа: как российские госбанки обошли иностранцев в зарплатах

В январе — марте «Газпромбанк» и ВТБ тратили на одного сотрудника от 200 до 350 тыс. рублей

Фото: Дарья Турцева

«Реальное время» выяснило, как изменились зарплатные расходы банков в I квартале 2018 года. Как оказалось, большинство кредитных организаций увеличили суммарные выплаты работникам; в то же время более 40 процентов участников рынка, наоборот, урезали фонды оплаты труда. В числе лидеров по затратам на одного работника — российские госбанки, а также банк Олега Тинькова.

Догнать и перегнать Европу

За I квартал 2018 года четыре крупнейших госбанка (Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк» и «Россельхозбанк») в общей сложности выплатили своим работникам свыше 101 млрд рублей. По сравнению с январем — мартом прошлого года зарплатные фонды выросли у всех, но у всех — по-разному: у «Россельхозбанка» — на 6%, у «Газпромбанка» — на 16%, у Сбербанка — на 17%. ВТБ, который с 1 января присоединил к себе «ВТБ 24», увеличил объем выплат на 71%.

В абсолютных цифрах больше остальных работникам заплатил, что ожидаемо, Сбербанк — 68,89 млрд рублей. Совокупный фонд ВТБ, в свою очередь, составил 19,52 млрд, «Газпромбанка» — 7,31 млрд, а «Россельхозбанка» — 5,57 млрд рублей. Однако картина меняется, если поделить общие расходы на количество сотрудников. Например, в Сбербанке работает более 249,6 тыс. человек (здесь и далее — средняя численность работников в 2017 году); соответственно, в пересчете на каждого из них в месяц пришлось 91,98 тыс. рублей. Отметим, что речь идет именно о подушевых, а не о средних зарплатах.

Такие же калькуляции с зарплатами в ВТБ дают совсем другой результат: 349,79 тыс. на одного работника в месяц. В «Газпромбанке» месячные выплаты на душу персонала составили 202,25 тыс.; гораздо скромнее они были в «Россельхозбанке» — 69,03 тыс. рублей.

В «Газпромбанке» месячные выплаты на душу персонала составили 202,25 тыс. Фото tatbank.ru



«Альфа-Банк», крупнейшая в России частная кредитная организация, в январе — марте выплатил 25,4 тыс. своих сотрудников 7,79 млрд рублей — если бы эти деньги были разделены поровну, каждый из них получил бы 102,23 тыс. рублей в месяц. Чуть больше в пересчете на одного человека на зарплаты потратили некоторые «дочки» иностранных финансовых групп: к примеру, «Райффайзенбанк» — 111,25 тыс., «Юникредит Банк» — 123,5 тыс. рублей. В то же время в других иностранных банках эта цифра существенно меньше. В «Росбанке» (группа Societe Generale) — 93,58 тыс., в «Хоум кредит энд финанс банке» (Home Credit Group) — 65,71 тыс. на работника в месяц.

Заметно фонд оплаты в годовом выражении увеличился в «Тинькофф Банке» — на 66%. Всего в банке Олега Тинькова работает чуть менее 5,3 тыс. человек. В общей сложности за I квартал им выплатили 2,94 млрд рублей — или 139,22 тыс. в месяц в пересчете на каждого. Вдвое меньше расходы на работников у «Ак Барс» Банка: чуть более 1 млрд рублей на всех и 63,6 тыс. в месяц на каждого.

Расходы банков на 1 работника, тыс. руб. в месяц

Сопоставимо расходы на сотрудников выросли еще у нескольких учреждений. Так, «Совкомбанк» увеличил их на 64%, «Почта Банк» («дочка» ВТБ и «Почты России») — на 60%, «Абсолют Банк» — на 51%, а банк «Возрождение», который ранее контролировали братья Ананьевы, собственники «Промсвязьбанка» (сейчас «Возрождение» меняет собственников), — на 45%. Впрочем, это не предел: например, в «Киви Банке» общий фонд оплаты труда вырос более чем в три с половиной раза — со 186,9 млн в январе — марте прошлого года до 693,6 млн рублей в I квартале нынешнего.

40 процентов жадности

Однако расходы на оплату труда росли не у всех. Снизились они, к примеру, у ФК «Открытие» и «Бинбанка» — финансовых учреждений, с которыми были связаны самые громкие санации прошлого года. По сравнению с I кварталом 2017-го сокращение зарплатного фонда в этих банках составило 28% и 7% соответственно. Хотя по итогам всего 2017 года расходы «Открытия» увеличились на 34%. «Промсвязьбанк», еще одно учреждение из топ-15, которое пришлось спасать, сохранил расходы на работников на прежнем уровне — 2,6 млрд рублей в январе — марте.

В подушевом измерении чуть больше потратило «Открытие» — 92,33 тыс. рублей на работника в месяц. Затраты «Промсвязьбанка» составили 90,12 тыс., «Бинбанка» — 70,17 тыс. в месяц.

Расходы на работников в начале этого года урезали и некоторые другие банки, входящие в топ-50: «Восточный экспресс» — на 14% (до 1,89 млрд), «Московский индустриальный банк» — на 1% (865,6 млн), УБРиР — на 30% (546,8 млн рублей). Еще больше (на 36%) фонд оплаты сократил банк «Россия», среди собственников которого — Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и музыкант Сергей Родлугин. Всего же кредитных организаций, сокративших расходы на труд, в I квартале было более 230 — то есть свыше 40% от общего количества действующих банков.

В Татарстане у четырех банках они выросли на 20—23%. В их числе — «Банк Казани», «Татсоцбанк», «Девон-Кредит» и «Автоградбанк». Фото Романа Хасаева

В Татарстане большинство кредитных организаций увеличили суммарные расходы на оплату труда. У четырех банках они выросли на 20—23%. В их числе — «Банк Казани» (расходы выросли до 74,7 млн), «Татсоцбанк» (63 млн), принадлежащий «Татнефти» «Девон-Кредит» (103 млн) и «Автоградбанк» (53,3 млн рублей).

Среди тех, кто урезал фонды зарплаты, — «Камский коммерческий банк» и «Алтынбанк» (-9%), а также банк «Заречье» (-6%).